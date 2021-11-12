СБУ опублікувала свідчення ката «Ізоляції» Куликовського (відео)

Служба безпеки України, яка повідомила 9 листопада про затримання Дениса Куликовського («Палича»), який керував в'язницею «Ізоляція» в окупованому Донецьку, опублікувала деякі свідчення екс-бойовика «ДНР», відправленого судом у Маріуполі під варту.

Як нагадали в СБУ, йому повідомили про підозру одразу за 4 статтями Кримінального кодексу: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Він, зокрема, розповів, що у 2014 році на території «Ізоляції» спочатку базувалися бойовики, а потім там почали утримувати людей та зберігати техніку зі зброєю. Куликовський заявив, що був «інспектором охорони» до грудня 2014 року, а згодом став начальником «Ізоляції». «Моя роль була витягнути правдиві, скажімо так, свідчення. Надалі при кожному допиті завжди були присутні співробітники ФСБ, „МДБ“, я і доктор (Станіслав Симонов) завжди був, щоб, якщо людині стане погано, він її відкачав. До затриманих, які не йшли на співпрацю, застосовувалися тортури» , — каже Куликовський, якого називали катом «Ізоляції».

Серед тортур він згадав «тапік» (коли до ніг чи геніталій людини приєднувався телефонний апарат), утримання захоплених у полон цілодобово на ногах без їжі та води.

Куликовський також розповів, що він керував «Ізоляцією» до 2015 року — до того, як під час однієї з п'янок з його вини загинув бойовик, який служив в охороні в'язниці.

Нагадаємо, що на суді у Маріуполі затриманий розповідав, що мешкав у Києві з 2019 року, де винаймав житло за допомогою знайомих і заробляючи неофіційно.

Фото СБУ.

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