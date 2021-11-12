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Україна

Жорсткий карантин з 13 листопада на Київщині: як працюватиме транспорт

13:03 12 листопада 2021
Потяг

З суботи, 13 листопада, на Київщині посилюють карантинні правила щодо проїзду у громадському транспорті — у електрички пускатимуть людей із сертифікатами про вакцинацію, негативним експрес-тестом, а також з довідкою про одужання від ковіду.

За словами голови ОДА Василя Володіна, весь громадський транспорт у межах області та до Києва курсуватиме за звичайним графіком. Обмеження на перевезення пасажирів стосуються всіх видів громадського транспорту — електричок, автобусів та маршруток.

Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС.

«Акцентую, що коли Київщина лише увійшла до „червоної“ зони, роботу транспорту ми не обмежували жодним чином. Але далі відтягувати цей момент не було можливості. Саме тому закликаю мешканців Київської області, які ще не встигли імунізуватися, нарешті подбати про себе та вакцинуватися», — додав голова ОДА.

А в «Укрзалізниці» попередили, що пасажирів без вищезгаданих документів зніматиме з рейсів поліція.

Нагадаємо, що днями мер Києва Віталій Кличко попередив киян, що в столиці можуть ввести локдаун, якщо люди не дотримуватимуться карантинних заходів.

Фото «УЗ» із соцмереж.

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