«Дію» оновили та прибрали одну функцію: що змінилося

З «Дії», де можна згенерувати COVID-сертифікат не тільки для дорослих, але й для школярів віком від 12 років прибрали кнопку «видалити сертифікат».

Про це повідомив віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і додав, що нова версія знаходиться на погодженні, а після схвалення Google/Apple буде доступна всім.

«Щойно прочитав пост у Facebook, як користувач випадково вилучив сертифікат з «Дії» у невідповідний момент. Так як кнопка «видалити» одна з перших, коли відкриваєш меню сертифіката. Ми ідентифікували цю проблему раніше, спираючись на досвід користувача. І прибрали взагалі цю функцію «видалити сертифікат», — пояснює Федоров.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Кривому Розі та Маріуполі стала доступна онлайн-послуга у «Дії» — реєстрація місця проживання. Скоро такі послуги будуть доступними в інших містах країни.

Фото зі сторінки «Дії» у соціальних мережах.

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