26.04 / 26.23 29.80 / 30.15
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

На Донбасі поранено українського військового: бойовики 13 разів порушили режим тиші

8:36 12 листопада 2021
боєць

Минулої доби, 11 листопада, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС.

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ у районі Мар'їнки, Новозванівки, Гнутового, Луганського, Широкиного.

Бойовики застосовували все озброєння, у тому числі артилерію калібру 122 мм та 120 мм.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у медустанові. Стан його здоров'я задовільний.

У штабі повідомили, що українські захисники відкрили вогонь у відповідь та змусили противника припинити провокації.

Нагадаємо, 6 листопада на Донеччині загинула молодший сержант Тетяна Алхімова. 24-річна дівчина з серпня 2019 року служила у 57-му ОМПБр ім. кошового отамана Костя Гордієнка.

7 листопада у зоні ООС також загинув український боєць, ще двоє поранено.

31

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

жінки

«Доглядаю за літньою мамою»: турботливим українцям надаватимуть додатковий стаж та можливість виходу на пенсію

машина

Власникам «євроблях» запропонували ризикований «народний» метод легалізації: чим він небезпечний

melovin і ліза русіна

«Ще одну таку історію, як з Мелом, не переживу»: партнерка MELOVIN Ліза Русіна про навантаження на «Танцях зі зірками» та розрив з MARUV

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.