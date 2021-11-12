На Донбасі поранено українського військового: бойовики 13 разів порушили режим тиші

Минулої доби, 11 листопада, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС.

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ у районі Мар'їнки, Новозванівки, Гнутового, Луганського, Широкиного.

Бойовики застосовували все озброєння, у тому числі артилерію калібру 122 мм та 120 мм.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у медустанові. Стан його здоров'я задовільний.

У штабі повідомили, що українські захисники відкрили вогонь у відповідь та змусили противника припинити провокації.

Нагадаємо, 6 листопада на Донеччині загинула молодший сержант Тетяна Алхімова. 24-річна дівчина з серпня 2019 року служила у 57-му ОМПБр ім. кошового отамана Костя Гордієнка.

7 листопада у зоні ООС також загинув український боєць, ще двоє поранено.

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