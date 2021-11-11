Киян попередили про загрозу віялових відключень електроенергії взимку: чи чекати підвищення тарифів

Мер Києва Віталій Кличко, який попередив про загрозу запровадження повного локдауну в столиці, розповів про складну ситуацію з опаленням та електроенергією в Києві та можливість віялових відключень.

В етері телеканалу «Україна 24» Кличко заявив, що на сьогодні одразу 12 київських підприємств, які виробляють тепло та електроенергію, мають проблему з нестачею вугілля та газу.

За словами мера, якщо морози до -15° протримаються кілька тижнів, то ймовірність віялових відключень у столиці дуже висока. За його словами, цього не було 20 років.

Водночас київський градоначальник заявив, що тарифи на опалення цього опалювального сезону не підвищувати не будуть.

Нагадаємо, експерти прогнозують віялові відключення електрики у зв'язку з критичним дефіцитом вугілля. З листопада Україна перестала отримувати з Росії енергетичне вугілля, а вугілля власного виробітку не вистачає.

Колишній голова Мінпаливенерго Іван Плачков оцінив дефіцит вугілля в Україні як тривожний.

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