Зеленський підписав закон про дитяче харчування: що важливо знати батькам маленьких українців

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що посилює вимоги до якості дитячого харчування та реклами цієї продукції. Відмітка про це з'явилася на сторінці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Закон встановлює нові вимоги до виготовлення та реалізації дитячого харчування. У його виробництві не можна використовувати ненатуральні ароматизатори, барвники (крім барвників, отриманих з харчових продуктів), підсолоджувачі, консерванти, стабілізатори, підсилювачі смаку та/або аромату.



Заборонені пальмовий стеарин, маргарин, спред, бавовняна олія та/або кунжутна олія, молоко тваринного походження, що не відповідає певним показникам, суміші спецій та прянощів, що містять харчові добавки, ГМО продукти.

У дитячі продукти, що містять м'ясо чи рибу, заборонено додавати м'ясо механічного випалу, свинячі шкірки та інші субпродукти.

Забороняється застосовувати у виробництві дитячих сумішей глютен та вказувати його наявність у маркуванні.

Дитяче харчування не можна продавати за заниженими цінами у вигляді акції, поширювати талони на знижку, дарувати покупцю дитяче харчування при придбанні іншого товару.

Закон забороняє розповсюджувати рекламу, яка може впливати на рішення матерів про припинення вигодовування груддю.

У разі порушення таких вимог виробника покарають штрафом, який збільшили до 300−600 тисяч грн.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію через 6 місяців з дня набуття ним чинності, крім деяких положень, що вводяться в дію одночасно з набранням чинності цим законом.

Нагадаємо, в Україні запроваджують європейські стандарти захисту прав споживачів. Докладно про новий закон у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter