Реєстрація місця проживання: що потрібно знати про нові правила

Нещодавно парламент затвердив новий порядок реєстрації громадян за місцем проживання. Закон «Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні» покликаний врегулювати відносини у сфері публічних та електронних публічних послуг з реєстрації та декларування місця проживання (перебування) фізичних осіб в Україні, порядок надання послуг та обміну даними в електронних реєстрах. Зокрема, законом запроваджується декларування місця проживання, тобто повідомлення людиною органу реєстрації про свою адресу в електронній формі за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з подальшим внесенням такої інформації до Реєстру територіальної громади.

«Реєстрація — це підтримка юридичного зв'язку між людиною та державою»

«Тепер ви прямо у додатку або на порталі «Дія» зможете вказати адресу, за якою фактично проживаєте, та отримати підтвердження від власника житла, — заявив після ухвалення законопроєкту віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров. — Жодних довгих прогулянок у ЦНАП — тільки підтвердження онлайн. Ми повністю змінюємо філософію прописки. Замість трьох установ, 30 днів очікування та папірців — одна заява, яку опрацюють у першу добу.

Оформити пенсію, документи або отримати медичну допомогу можна буде там, де ви мешкаєте, а не там, де «живе» ваша прописка. Місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло, а лише повідомлятиме державу, де ви проживаєте", — зазначив Михайло Федоров.

Слід сказати, що цей законопроєкт стане законом лише після підписання його президентом та офіційної публікації. Якщо це відбудеться, то закон набуде чинності 1 грудня 2021 року, але низка його положень набуде чинності 1 березня та 1 червня 2022 року. Про те, як зміниться порядок реєстрації місця проживання громадян у разі набуття чинності цим законопроєктом, «ФАКТАМ» розповіла адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

— Чи можна сказати, що тепер такий радянський пережиток, як інститут прописки, буде остаточно ліквідовано?

— Іноді ми за старою звичкою називаємо реєстрацію місця проживання пропискою, але розберімось, чи ці поняття є тотожними.

Термін «прописка» вперше запроваджено декретом Ради народних комісарів РРФСР від 28 квітня 1925 року «Про прописку громадян, у міських поселеннях». Головним її принципом було офіційне прикріплення певної особи до конкретного місця проживання. Без відповідної позначки у паспорті громадянин не міг влаштуватися на роботу, отримати медичні чи соціальні послуги.

На території України цей механізм діяв, доки Конституційний суд України своїм рішенням від 14 листопада 2001 року № 15-рп/2001 не визнав такий інститут неконституційним та по суті не скасував прописку. У 2003 році було ухвалено Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», яким запроваджено правило добровільної реєстрації громадян за місцем проживання чи перебування.

Отже, станом на сьогодні такого поняття, як «прописка», у законодавстві України не існує, а натомість є реєстрація місця проживання. Головна відмінність — цілі здійснення прописки та реєстрації. Прописка втілювала функцію адміністративно-планового розміщення населення, контроль за переміщенням громадян, а реєстрація — це підтримка юридичного зв'язку між людиною та державою з метою взаємного виконання прав та обов'язків, вона має повідомчий характер і не обмежує свободу пересування громадян.

Також важливо те, що власник приміщення може зареєструвати у своєму будинку будь-яку особу, на відміну від прописки, яка дозволяла прописати лише близьких родичів. Не можна не враховувати й той факт, що для реєстрації місця проживання необхідно зібрати значно менший пакет документів, ніж був потрібний для прописки.

«Інститут прописки буде повністю ліквідовано»

— Як зараз відбувається реєстрація?

— Адміністративна послуга реєстрації місця проживання є однією з найпопулярніших серед усього переліку послуг. Власне, процедура реєстрації є архаїчною та ускладненою: для реєстрації необхідно зібрати 3−5 документів та погоджень, після чого прибути з ними до органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг.

Закон України «Про адміністративні послуги» передбачає право громадян на отримання адміністративних послуг в електронній формі. Реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання належить до послуг, які мають високий попит, однак можливість отримання цих послуг в електронній формі не врегульована на рівні законодавства.

Водночас аналіз функціональних можливостей національних електронних інформаційних ресурсів свідчить про те, що послуга з реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі може бути доступна громадянам України за належної наповненості та взаємодії національних електронних інформаційних ресурсів.

Оскільки підставою для реєстрації є не фактичне проживання у квартирі чи будинку, а лише наявність права на проживання у ньому, громадяни реєструються не там, де вони фактично живуть, а там, де можуть документально підтвердити право про проживання. Таким чином, можна сказати, що у разі набрання чинності цим законопроєктом інститут прописки буде повністю ліквідовано.

— Що саме зміниться?

— Законопроєктом «Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні» передбачено закріплення електронного реєстру як єдиного джерела інформації про місце проживання особи. Реєстри територіальних громад функціонуватимуть виключно в електронній формі та обмінюватимуться інформацією між собою та з державними реєстрами в автоматичному режимі. При цьому для забезпечення роботи зазначених реєстрів органи місцевого самоврядування мають право створити або використати вже створені власні інформаційно-телекомунікаційні системи або використати засоби відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби.

При цьому формування та ведення реєстру територіальної громади, облік задекларованого місця проживання та зміну місця проживання особи на даній території забезпечує відповідний орган реєстрації — виконавчий орган сільської, селищної чи міської ради.

— Чи не доведеться всім громадянам країни проходити повторно процедуру реєстрації, тепер уже в електронному реєстрі?

— Місце проживання (перебування) особи, зареєстроване до набрання чинності цим законом, не підлягає повторній реєстрації (декларуванню). Для підтвердження інформації про місце проживання (знаходження), зареєстрованої до набрання чинності цим законом, особа може подавати відомості про місце проживання, які були внесені до:

паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки;

паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон;

витягу з реєстру територіальної громади.

«Звичний штамп у паспорті буде не обов'язковим»

— У паперовому паспорті тепер не буде штампу про реєстрацію?

— З дня запровадження доступу до відомчої інформаційної системи, але не пізніше 1 березня 2022 року, інформація про місце проживання особи підтверджується також із зазначеної відомчої інформаційної системи. У разі необхідності підтвердження відомостей про зареєстроване місце проживання органи державної влади, органи місцевого самоврядування з дня запровадження доступу до відомчої інформаційної системи зобов'язані здійснювати перевірку відомостей, внесених до паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки. Таким чином, звичний штамп у паспорті буде не обов'язковим.

— Чи означає ухвалення закону, що також скасується виписка з реєстру, яка йде як доповнення до ID-картки?

— Щодо виписки з реєстру, яка йде як доповнення до ID-картки, то цим законопроєктом це питання не врегульоване. Але за аналогією та аналізом чинного законодавства можна сказати таке: ID-картка — це документ, який замінює паперовий паспорт, щоб полегшити взаємодію з державними органами та не збирати довідки для отримання послуг. Таким чином, поступово Україна переходить на електронну систему управління. Інформація, яка може бути змінена протягом життя, записується тільки в електронний чіп ID-паспорта. Її можна змінити без необхідності виготовлення нового документа у підрозділі міграційної служби. Тобто відомості щодо місця проживання є лише на електронному носії ID-картки.

Допоки повноцінно не запрацює електронне управління в країні та всі державні інституції не будуть обладнані приладами для зчитування електронної інформації, щоб уникнути ускладнень з підтвердженням місця реєстрації, державна міграційна служба разом з ID-карткою безкоштовно видає громадянам паперову виписку з реєстру про реєстрацію місця проживання. Цей документ подається у випадках, коли необхідно підтвердити документально місце реєстрації, та за умови, що установа, яка потребує такого підтвердження, не має технічної можливості зчитати інформацію з чіпа.

У разі зміни місця проживання людині видається довідка про реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання, а також вилучається раніше видана довідка про реєстрацію місця проживання для подальшого знищення. Внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним підрозділом Державної міграційної служби на підставі такої довідки, — підсумувала Катерина Аніщенко.

У наступній статті «ФАКТИ» продовжать детально розбиратися у нових правилах реєстрації громадян, затверджених парламентом. Зокрема, з'ясуємо, як саме буде відбуватися реєстрація місця проживання, а також яке підводне каміння закладене в нинішній редакції законопроєкту.

До речі, докладніше про плани уряду щодо диджиталізації адміністративної системи країни та переходу виключно на електронний документообіг читайте в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» віцепрем'єр-міністра України Михайла Федорова.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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