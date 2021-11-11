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Звільнені журналісти Kyiv Post провели переговори з власником та мають намір створювати нове видання

17:53 11 листопада 2021
Kyiv Post

Колектив найстарішого англомовного українського видання Kyiv Post, якому 8 листопада повідомили про звільнення, запропонував власнику медіа Аднану Ківану продати газету, щоб вирішити конфлікт. Але Ківан відмовився. Про це журналісти повідомили у соцмережі.

Власник запропонував усім 50 звільненим співробітникам газети повернутися до Kyiv Post з новим менеджментом.

Команда видання пише, що вважає за неможливе співробітництво з власником, який намагається впливати на редакцію й позбавляється незручних журналістів.

«Якщо нам не вдасться зберегти бренд Kyiv Post, то ми збережемо його цінності. Ми заявляємо про готовність започаткувати нове медіа. Команда працює над розробкою стратегії та бізнес-моделі, а також шукає потенційних інвесторів й рекламодавців», — заявили у Kyiv Post.

В редакції вважають, що Аднан Ківан закрив газету, щоб покарати колектив, який чинив опір втручанню власника у роботу незалежної редакції.

Новим СЕО Kyiv Post став Люк Шеньє, який уже обіймав цю посаду у 2016−2018 роках. За його словами, рішення про зупинення випуску газети від 8 листопада 2021 року було ухвалено після «повного розриву відносин зі співробітниками видання через протидію планам масштабного розширення Kyiv Post», передає «Інтерфакс-Україна».

За інформацією агенції, Люк Шеньє планує обговорити з раніше звільненою редакцією видання можливість продовження співпраці.

Нагадаємо, раніше власник Kyiv Post Аднан Ківан, який купив видання у 2018 році у бізнесмена Мохаммада Захура, заявляв, що хоче розширити Kyiv Post та запустити україномовні медіа під брендом видання.

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