Саакашвілі силою доправили до лікарні, той відбивався як міг: у мережі показали відео

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який 8 листопада опинився у тюремній лікарні, звинуватили представники пенітенціарної служби Грузії у тому, що він накинувся на медперсонал та пошкодив лікарняне обладнання, передає «Європейська правда».

В опублікованому ролику видно, як колишнього президента Грузії розміщують у лікувальному пенітенціарному закладі № 18.

Саакашвілі кілька чоловіків витягають з машини швидкої допомоги, несуть його за руки та ноги. У такий спосіб політик потрапляє до палати.

На кадрах не видно, як саме Саакашвілі нападає на когось. Він скидає з тумбочки медичне обладнання та на підвищених тонах спілкується з двома чоловіками.

Нагадаємо, Україна офіційно висловила обурення на адресу влади Грузії у зв'язку з переведенням Саакашвілі до тюремної лікарні, про що не поінформували українську сторону.

Київ закликав перевезти Саакашвілі до громадянської медустанови, яка мала б усі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги. Вимогу підтримали й західні дипломати.

Колишній президент Грузії понад 40 днів голодував. За цей час він схуд більш ніж на 20 кілограмів.



У середу, 10 листопада, у Тбіліському міському суді вимагали присутності Михайла Саакашвілі. Слухалася справа про розгін опозиційного мітингу у листопаді 2007 року у столиці Грузії та про погром у телекомпанії «Імеді», який влаштували силовики. Саакашвілі проходив обвинуваченим у цій справі.

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