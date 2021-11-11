«Винен, каюся»: головний кат «Ізоляції» розповів, як давно живе у Києві

Затриманий у Києві колишній комендант в'язниці «ДНР» «Ізоляція» Денис Куликовський («Палич») на суді в Маріуполі заявив, що мешкає в столиці з 2019 року, винаймаючи житло за допомогою знайомих і заробляючи неофіційно.

Він також повідомив, що його дружина нібито перебуває у «слідчому ізоляторі» бойовиків, а син із дідом — проживають у Донецьку.

На суді у найманця запитали, чим для нього є «Ізоляція», на що він відповів: «Це погане місце».

Тим часом у мережі спростували слова Куликовського про його дружину — як повідомляє в Telegram блогер з ніком «Фашик Донецький», Світлана Куликовська особисто була присутня під час тортур деяких викрадених і як глядач, і як виконавець, а 24 серпня вона нібито зникла в Донецьку.

Також стало відомо, що Куликовський сам просив відправити його під варту — заради його безпеки.

Фото 0629.com.ua/

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