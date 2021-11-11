Як підтвердити трудовий стаж, якщо трудова книжка заповнена неправильно

Трудові книжки, електронні версії яких почали запроваджувати в Україні, є основним документом для оформлення пенсій — адже у них відображено весь трудовий стаж майбутнього пенсіонера.

Так, за даними Мінсоцполітики, з 2022 року, у 60 років вийти на пенсію за віком зможуть люди, чий страховий стаж становитиме не менше 29 років, у 63 роки — від 19 до 29 років, у 65 років — від 15 до 19 років.

Тому слід подбати про те, щоб усі записи у трудовій були оформлені правильно — адже від цього залежить, коли саме людина отримає право на пенсійні виплати.

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Трапляються випадки, коли в трудовій книжці не всі записи коректні. Наприклад, особисті дані не відповідають паспортним. Якщо, наприклад, жінка, вийшовши заміж, змінила прізвище, це має бути підтверджено відповідним документом. Довести, що трудова книжка належить саме вам допоможе і довідка з будь-якого місця офіційного працевлаштування.

Зміни вносять на останньому місці роботи, вказуючи номери документів, що підтверджують зміну прізвища чи інших даних. Усе це засвідчується печаткою та підписом керівництва.

Якщо є помилки у записі про одне або кілька місць роботи (дати, номери наказів тощо), то стаж, отриманий у цій компанії чи установі, може підтвердити довідка зі старого місця роботи або з архіву, якщо підприємства вже не існує.

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Особливо це актуально для стажу, отриманого до 2004 року, коли в країні ще не існувало поняття «страховий стаж». Після цього року всі дані про працюючих та відрахування почали вносити до баз ПФУ та податкової.

Нагадаємо, що в Україні дозволили «докуповувати» стаж, якщо його не вистачає для виходу на пенсію за віком. Щоправда, не у будь-яких випадках.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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