В Україні заборонили прокат фільму із Зеленським: стала відома причина

В Україні під забороною опинилася комедійна стрічка «Ржевський проти Наполеона», яку продюсував та зіграв у ній одну з головних ролей Володимир Зеленський. Про це в Держкіно повідомили на запит Українських Новин.

Там також підтвердили, що прокатне посвідчення на фільм не видавали із жовтня 2015 року.

Приводом стало включення одного з акторів фільму — російського коміка Юрія Гальцева — до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України (такий статус актор отримав 6 жовтня 2015 року). Цікаво, що у фільмі він зіграв лише епізодичну роль.

Російсько-українська комедія «Ржевський проти Наполеона» вийшла у прокат у 2012 році. Продюсерами фільму окрім Зеленського та його компаньйонів по «95 кварталу» Сергія та Бориса Шефірів та Андрія Яковлєва, став росіянин Сергій Лівнєв.

Нагадаємо, напередодні до «чорного списку» Мінкульту включили російського шоумена та гумориста Максима Галкіна. У СБУ пояснили причину цього рішення.

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