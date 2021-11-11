26.05 / 26.24 29.86 / 30.22
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Патрульна поліція виводить на дороги мобільні діагностичні станції: кого перевірятимуть

10:59 11 листопада 2021
Мобільна діагностика

З п'ятниці, 12 листопада, патрульні поліцейські на дорогах за допомогою мобільних діагностичних станцій перевірятимуть транспортні засоби. Щоправда, до переліку транспортних засобів, що підлягають перевірці, не входить приватний легковий транспорт.

Як повідомляють у Патрульній поліції, інспектори зможуть:

  • заміряти параметри світла фар транспортних засобів;
  • вимірювати залишкову висоту малюнка протектору шин;
  • робити аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
  • заміряти коефіцієнт димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;
  • проводити виміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів;
  • визначати сумарний люфт кермового керування транспортного засобу;
  • перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
Фото патрульна поліція.

Фото Патрульної поліції.

Транспорт, який перевірятиметься:

  • Вантажні автомобілі понад 3,5 тонни та причепи до них;
  • Автобуси;
  • Таксі;
  • Автомобілі, що перевозять небезпечний вантаж;
  • Окремі спеціалізовані транспортні засоби;
  • Легкові автомобілі та причепи до них, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів для отримання прибутку.

За словами заступника керівника Патрульної поліції України Олексія Білошицького, такими станціями оснащено кожен підрозділ ПП у всіх областях країни.

Раніше Олексій Білошицький повідомляв про зміни у правилах дорожнього руху, зокрема, про нові дорожні знаки, що набрали чинності у листопаді цього року.

Ексклюзивний матеріал на цю тему «Нові знаки та розмітки: в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Патрульної поліції.

303

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

пенсія

Пенсії за вислугу років: хто може втратити і як цього уникнути

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

ФОП

Не пізніше 20-го числа: у податковій зробили важливе попередження для платників єдиного податку з ФОП першої та другої груп

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.