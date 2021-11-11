Патрульна поліція виводить на дороги мобільні діагностичні станції: кого перевірятимуть

З п'ятниці, 12 листопада, патрульні поліцейські на дорогах за допомогою мобільних діагностичних станцій перевірятимуть транспортні засоби. Щоправда, до переліку транспортних засобів, що підлягають перевірці, не входить приватний легковий транспорт.

Як повідомляють у Патрульній поліції, інспектори зможуть:

заміряти параметри світла фар транспортних засобів;

вимірювати залишкову висоту малюнка протектору шин;

робити аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;

заміряти коефіцієнт димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;

проводити виміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів;

визначати сумарний люфт кермового керування транспортного засобу;

перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

Фото патрульна поліція.

Фото Патрульної поліції.

Транспорт, який перевірятиметься:

Вантажні автомобілі понад 3,5 тонни та причепи до них;

Автобуси;

Таксі;

Автомобілі, що перевозять небезпечний вантаж;

Окремі спеціалізовані транспортні засоби;

Легкові автомобілі та причепи до них, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів для отримання прибутку.

За словами заступника керівника Патрульної поліції України Олексія Білошицького, такими станціями оснащено кожен підрозділ ПП у всіх областях країни.

Раніше Олексій Білошицький повідомляв про зміни у правилах дорожнього руху, зокрема, про нові дорожні знаки, що набрали чинності у листопаді цього року.

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Фото Патрульної поліції.

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