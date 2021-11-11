З 13 листопада маршрутки на Київщині возитимуть лише вакцинованих пасажирів

Київська область посилює карантинні вимоги для проїзду в громадському транспорті — вже з цієї суботи, 13 листопада, вільно користуватись автобусами, маршрутками та електричками зможуть тільки ті пасажири, які матимуть при собі COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки, або довідку про одужання, чинність якої буде підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема «Дії».

Таке рішення на засіданні 10 листопада прийняла обласна комісія з питань ТЕБ і НС.

При цьому голова ОДА Василь Володін підкреслює — громадський транспорт в межах області та до Києва продовжить курсувати за звичайним графіком.

«Акцентую, що коли Київщину тільки ввели до „червоної“ зони, роботу транспорту ми не обмежували жодним чином. Але далі відтягувати цей момент уже не було можливості», — сказав Володін, якого цитує прес-служба ОДА.

Діяти обмеження будуть до того моменту, поки обласна комісія з питань ТЕБ і НС не винесе окремого рішення про їх скасування.

Нагадаємо, що в Києві готові до максимального посилення карантинних обмежень у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності на COVID-19.

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