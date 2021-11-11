Як завантажити електронну трудову книжку: відеоінструкція від Пенсійного фонду
У Пенсійному фонді дали докладну інструкцію, як створити електронну трудову книжку.
Для початку вам потрібно увійти на портал //portal.pfu.gov.ua за допомогою електронного підпису (її можна отримати на сайті вашого банку).
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У меню вибираємо «Трудові відносини» та отримуємо електронну форму, деякі поля якої вже заповнені автоматично. Надайте згоду на обробку даних та завантажте необхідні документи. Обов'язковими є трудова книжка та дані про стаж.
У Фонді наголошують, що таким чином після досягнення пенсійного віку пенсію вам призначать автоматично.
Раніше у Пенсійному фонді докладно пояснили алгоритм дій, як підтвердити стаж під час втрати паперової трудової книжки.166
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