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Як завантажити електронну трудову книжку: відеоінструкція від Пенсійного фонду

9:19 11 листопада 2021
Завантаження документів

У Пенсійному фонді дали докладну інструкцію, як створити електронну трудову книжку.

Для початку вам потрібно увійти на портал //portal.pfu.gov.ua за допомогою електронного підпису (її можна отримати на сайті вашого банку).

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У меню вибираємо «Трудові відносини» та отримуємо електронну форму, деякі поля якої вже заповнені автоматично. Надайте згоду на обробку даних та завантажте необхідні документи. Обов'язковими є трудова книжка та дані про стаж.

У Фонді наголошують, що таким чином після досягнення пенсійного віку пенсію вам призначать автоматично.

Раніше у Пенсійному фонді докладно пояснили алгоритм дій, як підтвердити стаж під час втрати паперової трудової книжки.

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