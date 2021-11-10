Донбас, ковід і тарифи: Зеленський вперше за довгий час виступив зі зверненням до українців

Президент Зеленський вперше за довгий час записав нове відеозвернення до народу, зосередивши увагу на трьох ключових тезах:

необхідність активізації кампанії з вакцинації від COVID-19, адже 65% населення України ще не зробили жодного щеплення, тоді як рівень імунізації в Європі становить 65%. При цьому 93% українців, які потрапляють до лікарень, не вакциновані. Для порівняння: за 2 роки війни на Донбасі загинуло 146 військових, тоді як від коронавірусу за попередні два дні в Україні померло понад 1,5 тисяч людей;

РФ сконцентрувала майже 100 тис. військ на кордонах України, але армія готова дати відсіч будь-якому противнику;

тарифи в Україні вдалося утримати на колишньому рівні всупереч світовій тенденції. У зв'язку з цим глава держави звернувся до Ріната Ахметова не інтригувати і не маніпулювати на темі енергетики, попередивши, що в іншому випадку на нього чекає «пекельний час».

Окремо Зеленський повідомив, що санкції, введені РНБО щодо контрабандистів, уже принесли до бюджету 45 млрд гривень, а в Україні залишився лише один злодій у законі — і те, тому що він перебуває у лікарні.

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