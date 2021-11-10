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Україна стягує на кордон із Білоруссю Нацгвардію та поліцію: що вирішили на РНБО

21:22 10 листопада 2021
Прикордонники України

Україна готується до сценаріїв, які наразі можна спостерігати на білорусько-польському кордоні, і МВС вже ухвалило рішення про посилення присутності на українсько-білоруському кордоні бійців Державної прикордонної служби. Про це на засіданні РНБО поінформував міністр Денис Монастирський.

«Сьогодні були визначені найбільш вірогідні ділянки для масового скупчення мігрантів біля державного кордону. І буде здійснено посилення охорони державного кордону силами Національної гвардії та Національної поліції України», — сказав міністр, якого цитує прес-служба Офісу президента.

Зокрема, до захисту кордону залучать резерви Нацгвардії, поліції та мобільні групи.

Додатково у прикордонних областях проведуть навчання із залученням підрозділів територіальної оборони з метою підвищення готовності до можливих сценаріїв у разі потрапляння до нашої країни з території Білорусі незаконних мігрантів.

Нагадаємо, на брифінгу по завершенні засідання РНБО секретар Олексій Данилов різко відреагував на пропозицію німецьких соціал-демократів розмістити в нашій країні біженців, які зібралися у Білорусі біля кордону з Польщею та намагаються прорватися на територію країни-члена Євросоюзу.

Фото ДПСУ

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