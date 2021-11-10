26.03 / 26.21 30.00 / 30.32
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«З якого переляку?»: секретар РНБО різко відреагував на пропозицію відправити в Україну біженців із Білорусі

18:24 10 листопада 2021
«З якого переляку?»: секретар РНБО різко відреагував на пропозицію відправити в Україну біженців із Білорусі

В Україні відреагували на пропозицію німецьких соціал-демократів розмістити в нашій країні біженців, які зібралися у Білорусі біля кордону з Польщею та намагаються прорватися на територію країни-члена Євросоюзу.

Як заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов, справедливішим варіантом буде, якщо німецькі депутати візьмуть по 2−3-5 мігрантів «до себе додому або ж до кабінетів Бундестагу».

«З якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо про них повинні дбати німці? Дуже дивно, коли німці нам починають розповідати, що нам із цього приводу робити», — зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, у зв'язку із зосередженням мігрантів біля кордонів ЄС та України президент Зеленський скликав позачергове засідання Ради з питань національної безпеки та оборони.

Прогнози про розвиток ситуації в Білорусі читайте у статті «ФАКТІВ» «Хто і для чого організував заворушення на кордоні Білорусі з Польщею і коли кризу буде подолано: погляд Ігоря Тишкевича».

Фото DW

256

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Пенсії за вислугу років: хто може втратити і як цього уникнути

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Люди

Після перерахунку пенсія зменшилася: одній з груп пенсіонерів розповіли, що буде з їхніми виплатами

Малявіна у фільмі Тарковського

Російська зірка знаменитого фільму Тарковського померла в будинку для людей похилого віку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.