«З якого переляку?»: секретар РНБО різко відреагував на пропозицію відправити в Україну біженців із Білорусі

В Україні відреагували на пропозицію німецьких соціал-демократів розмістити в нашій країні біженців, які зібралися у Білорусі біля кордону з Польщею та намагаються прорватися на територію країни-члена Євросоюзу.

Як заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов, справедливішим варіантом буде, якщо німецькі депутати візьмуть по 2−3-5 мігрантів «до себе додому або ж до кабінетів Бундестагу».

«З якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо про них повинні дбати німці? Дуже дивно, коли німці нам починають розповідати, що нам із цього приводу робити», — зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, у зв'язку із зосередженням мігрантів біля кордонів ЄС та України президент Зеленський скликав позачергове засідання Ради з питань національної безпеки та оборони.

Прогнози про розвиток ситуації в Білорусі читайте у статті «ФАКТІВ» «Хто і для чого організував заворушення на кордоні Білорусі з Польщею і коли кризу буде подолано: погляд Ігоря Тишкевича».

Фото DW

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