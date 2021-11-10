Суд у Маріуполі ухвалив рішення щодо головного ката донецької «Ізоляції»

Приморський районний суд Маріуполя заарештував Дениса Куликовського (більш відомого як «Палич»), який керував в'язницею «Ізоляція» в окупованому Донецьку, і затриманого в Києві.

Як повідомили УНІАН у СБУ, бойовик проведе за ґратами 60 діб без права внесення застави.

Напередодні в СБУ підтвердили інформацію про затримання екс-бойовика «ДНР», зазначивши, що йому інкримінують одразу чотири статті Кримінального Кодексу України — статтю 149 (торгівля людьми), статтю 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), статтю 260 (створення передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань) та статтю 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі справа готується для передачі до суду для розгляду її по суті.

119

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter