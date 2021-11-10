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Україна

Суд у Маріуполі ухвалив рішення щодо головного ката донецької «Ізоляції»

17:59 10 листопада 2021
Затримання Дениса Куликовського

Приморський районний суд Маріуполя заарештував Дениса Куликовського (більш відомого як «Палич»), який керував в'язницею «Ізоляція» в окупованому Донецьку, і затриманого в Києві.

Як повідомили УНІАН у СБУ, бойовик проведе за ґратами 60 діб без права внесення застави.

Напередодні в СБУ підтвердили інформацію про затримання екс-бойовика «ДНР», зазначивши, що йому інкримінують одразу чотири статті Кримінального Кодексу України — статтю 149 (торгівля людьми), статтю 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), статтю 260 (створення передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань) та статтю 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі справа готується для передачі до суду для розгляду її по суті.

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