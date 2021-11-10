«Червона» зона у Харкові: ймовірність і що відомо щодо ситуації з коронавірусом

В уряді констатують, що в деяких регіонах України ситуація з захворюваністю на коронавірус поволі починає стабілізуватися. Так, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, останні три дні відбувається сповільнення госпіталізацій у Харківській та ще 6 областях України.

«Зараз в реанімаційних та інтенсивних відділеннях (в цих регіонах. — Авт.) майже 98−99% — невакциновані громадяни», — цитує голову уряду Суспільне.

Про зменшення кількості нових випадків захворювання у Харкові 10 листопада повідомляла і віце-мер міста Світлана Горбунова-Рубан. За її словами, якщо протягом 10 днів місто перебувало у так званому «коридорі», коли щодня фіксували близько тисячі нових випадків захворювання, то нині ця кількість «коливається в районі 600».

Проте регіон в цілому ще залишається серед лідерів за кількістю нових хворих на коронавірус — за добу в області підтвердили 1719 випадків, а 24 людини померли.

Нагадаємо, раніше у Центрі економіки охорони здоров'я Юрія Ганіченка констатували, що хоч статистика і показує деяку стабілізацію рівня захворюваності та госпіталізацій, смертність від ковіду збільшується, і її пік очікується найближчими днями. Таким чином, Закарпаття, Черкаська, Вінницька та Харківська області, які поки що залишаються у «помаранчевій» зоні, вже дуже скоро перейдуть до «червоної».

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