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Україна

У Німеччині запропонували відправити біженців із білорусько-польського кордону до України

16:30 10 листопада 2021
Мігранти на кордоні Польщі

У Німеччині заявили, що біженці, які зібралися в Білорусі біля кордону з Польщею та намагаються прорватися на територію країни-члена Євросоюзу, могли б почекати на розгляд їхньої заявки на притулок у ЄС на території України.

Як передає «Німецька хвиля», такий варіант озвучили у найбільшій фракції Бундестагу. Так, про варіант із залученням України до вирішення проблеми говорив представник із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) Нільс Шмід. Він вважає, що з Україною можна було б домовитися про прийом біженців доти, доки йде розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС. «Так ми можемо дати ясно зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить до Євросоюзу» , — сказав він.

При цьому Шмід розкритикував поляків за ставлення до нелегалів, яких витісняють на територію Білорусі. За його словами, Польща повинна дотримуватись міжнародних норм, зокрема, надавати нужденним базовий гуманітарний захист та право на розгляд заявки на притулок.

Тим часом, польські прикордонники показали, що зараз відбувається на кордоні з Білоруссю.

«Ще один приклад націлювання білоруських служб на іммігрантів та співробітництво іноземців із цими службами з метою нелегального в'їзду до Польщі та ЄС» , — йдеться у коментарі до відео.

Тим часом у Києві 10 листопада розпочалося засідання Ради з питань національної безпеки та оборони — його скликали через чергову кризу з мігрантами.

Ексклюзивний матеріал «Хто і для чого організував заворушення на кордоні Білорусі з Польщею і коли криза буде подолана: погляд Ігоря Тишкевича» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот.

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