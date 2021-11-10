Вісім країн Європи оголосили, що впустять українців, незважаючи на виключення із «зеленої» зони

Незважаючи на виключення України з переліку країн «зеленої» зони, стало відомо, що деякі європейські країни все ж залишилися відкритими для українців.

Як повідомив у Twitter очільник української дипломатії Дмитро Кулеба, наразі це Австрія, Кіпр, Естонія, Хорватія, Нідерланди, Данія, Чехія та Бельгія.

Проте, зауважив міністр, деякі з цих країн дозволяють в’їзд лише повністю вакцинованим особам.

Нагадаємо, що напередодні Україна встановила сумний антирекорд за добовою смертністю від COVID-19 — 8 листопада від ускладень, викликаних коронавірусом померли 833 особи, а в Києві до того ж констатували високий рівень госпіталізації хворих дітей.

Фото cznews.info/

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