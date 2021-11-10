26.03 / 26.21 30.00 / 30.32
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Вісім країн Європи оголосили, що впустять українців, незважаючи на виключення із «зеленої» зони

16:16 10 листопада 2021
Прага

Незважаючи на виключення України з переліку країн «зеленої» зони, стало відомо, що деякі європейські країни все ж залишилися відкритими для українців.

Як повідомив у Twitter очільник української дипломатії Дмитро Кулеба, наразі це Австрія, Кіпр, Естонія, Хорватія, Нідерланди, Данія, Чехія та Бельгія.

Проте, зауважив міністр, деякі з цих країн дозволяють в’їзд лише повністю вакцинованим особам.

Нагадаємо, що напередодні Україна встановила сумний антирекорд за добовою смертністю від COVID-19 — 8 листопада від ускладень, викликаних коронавірусом померли 833 особи, а в Києві до того ж констатували високий рівень госпіталізації хворих дітей.

Фото cznews.info/

451

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Пенсії за вислугу років: хто може втратити і як цього уникнути

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Хачапурі по-мегрельськи

Хачапурі по-мегрельськи: простий рецепт ситного коржика на кефірі

Люди

Після перерахунку пенсія зменшилася: одній з груп пенсіонерів розповіли, що буде з їхніми виплатами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.