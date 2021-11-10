Львів у «червоній» зоні: правила карантину для школярів змінили

У «краснозонному» Львові з понеділка, 15 листопада, відновлюється очна форма навчання для молодшої школи.

Як повідомив львівський мер Андрій Садовий, на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій було дозволено проводити заняття у школах для учнів 1−4 класів.

«Інші карантинні обмеження продовжені ще на два тижні — до 29 листопада» , — повідомив Андрій Садовий, додавши, що місто «перебуває на роздоріжжі».

За його словами, медики зазначають, що карантинні заходи дозволяють стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу, проте про спад епідемії ще зарано говорити.

Наступне засідання комісії відбудеться у п'ятницю, 12 листопада.

Тим часом у Києві, який знаходиться у «червоній» зоні з початку місяця, школам рекомендовано не відновлювати заняття у класах наступного тижня 15−19 листопада, а продовжити режим дистанційного навчання.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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