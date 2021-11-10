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Україна

Величезні штрафи та скасування пільгового розмитнення: що чекає на власників «євроблях»

13:42 10 листопада 2021
єврономери

10 листопада закінчується пільговий період для розмитнення автомобілів на єврономерах. Як і передбачалося, оформлення вдалося пройти не всім — близько 300 тисяч так званих «євроблях» так і не було легалізовано. Юрист «Авто Євро Сила» Іван Казачук розповів у коментарі Obozrevatel, що можуть зробити власники авто на єврономерах, які не встигли пройти розмитнення.

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За словами юриста, у власників «євроблях» залишилося три варіанти: до 8 лютого 2022 вивезти автомобіль до Європи і спробувати продати його там або до тієї ж дати розмитнити за допомогою особи з району операції Об'єднаних сил. Якщо власник авто з 15 червня 2021 року 90 днів перебував у зоні ООС, то йому як виняток продовжать термін митного оформлення авто.

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Третій варіант — їздити на нерозмитненому авто — загрожує значними штрафами. Потрапивши на очі поліції, потрібно буде сплатити штраф 8500 грн, при повторному порушенні — 17 000 грн. Митниця, отримавши сигнал від поліції, випише штраф 170 000 грн та конфіскує авто. Ті, хто не заплатив вчасно, ризикують тим, що у них буде заблоковано рахунки, накладено арешт на майно і закрито виїзд за кордон.

Пільгове розмитнення «євроблях» в середньому обходилося в тисячу євро. Після 10 листопада вартість оформлення подорожчає у рази, оскільки доведеться заплатити 10% мита та акциз.

Нагадаємо, раніше Казачук назвав три проблемні категорії «євроблях», у яких виникало найбільше проблем із розмитненням.

Фото pixabay.com

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