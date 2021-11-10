В яких містах можна зареєструвати місце проживання онлайн

Після того, як Верховна Рада ухвалила закон щодо зміни схеми реєстрації місця проживання, у кількох містах України почали впроваджувати цю послугу онлайн.

Як повідомляють у «Дії», походи до Центру надання адмінпослуг та папірці не знадобляться для зміни реєстрації у Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Кривому Розі та Маріуполі. Невдовзі це стане можливим і в усіх містах України.

Зазначається, що зміна реєстрації триватиме лише один день — стільки знадобиться для обробки запиту.

«Власник житла може самостійно зняти із реєстрації людей, які у нього „прописані“. Раніше такої можливості не було» , — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за допомогою «Дії» можна згенерувати і ковід-сетрифікат для дітей віком від 12 років. Це за них може зробити один із батьків. 14-річні школярі та старші можуть робити це самостійно, якщо вони мають ID-картку.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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