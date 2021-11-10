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Україна

Ситуація на кордоні з Білоруссю: Зеленський скликає РНБО

12:40 10 листопада 2021
Білорусь та Польща кордон

Через останні події на кордоні з Білоруссю президент Володимир Зеленський доручив скликати засідання Ради нацбезпеки та оборони, не чекаючи на традиційну п'ятницю. РНБО оголосила, що збереться в середу, 10 листопада, о 15.00 в Офісі глави держави.

Ескалація ситуації на білорусько-польському кордоні торкнулася не лише цих країн, а й їхніх сусідів. Так, в Україні вже було затримано мігрантів, які намагалися потрапити з Білорусі до Польщі в обхід через українську територію.

Заслухавши інформацію розвідки, Володимир Зеленський ухвалив рішення про термінове засідання РНБО.

Про те, що відбувається на білорусько-польському кордоні, докладно у матеріалі «ФАКТІВ» «Біженці прорвалися з Білорусі до Польщі: Кремль руками Лукашенка прагне дестабілізувати ситуацію в ЄС».

Фото PolskaPolicja/twitter

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