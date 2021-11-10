Київ відправляє школярів на дистанційне навчання: названо дату

У Києві школам рекомендовано не відновлювати заняття у класах наступного тижня 15−19 листопада, а продовжити режим дистанційного навчання. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

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У «червоній» карантинній зоні, куди Київ увійшов з 1 листопада, гіпотетично молодша школа може навчатись очно, але місто вирішило не пом'якшувати обмеження.

«У Києві збільшується кількість хворих дітей… Сьогодні у столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. Четверо у реанімаціях. Такої кількості дітей у лікарнях не було у всі попередні хвилі вірусу», — розповів міський голова.

Школи не відкриють не тільки тому, що діти стали частіше заражатися. Фахівці кажуть, що школярі можуть стати потужним поширювачем інфекції. «Багато дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення», — пояснив Кличко.

Нагадаємо, Кличко попередив, що в Києві може бути введено жорсткий локдаун, якщо жителі не дотримуватимуться карантинних заходів.

Фото pixabay.com

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