Кличко попередив про загрозу запровадження повного локдауну у Києві

У Києві, який потрапив у «червону» зону ще 1 листопада, можуть посилити карантинні заходи через зростання захворювань на ковід.

На терміновому брифінгу мер столиці Віталій Кличко не виключив запровадження жорсткого локдауну, якщо люди не дотримуватимуться карантинних заходів.

Минулої доби у Києві підтвердили 1740 нових випадків COVID-19, 73 людини померли.

«Давайте говорити серйозно: Ми сьогодні — на війні, де невидимий вірус стрімко розповсюджується і вражає та вбиває все більше громадян. Тож давайте будемо єдиним фронтом боротися з цією заразою! Давайте будемо сильними і свідомими. Тільки разом ми подолаємо цей виклик. Ви думаєте, що зможете безболісно і швидко перехворіти? Можливо… Але подумайте і про своїх дітей, батьків, братів і сестер», — закликав мер Києва.



«Київ перебуває в червоній зоні. І ситуація погіршується, — наголосив Кличко. — Мені щодня телефонують десятки людей. Одні просять допомогти госпіталізувати своїх близьких. Інші — поховати… У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть, і черги у крематорій. У нас черги зі швидких у приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це і говорить усілякі дурниці?! То підіть і подивіться! Поговоріть із лікарями та родичами хворих».



Мер закликав киян дотримуватися правил безпеки — носити маски, використовувати антисептики, дотримуватися дистанції. А також закликав вакцинуватися тих громадян, хто цього ще не зробив.



«Вакцинуйтеся! Не відвідуйте публічні місця без нагальної потреби. Не користуйтеся громадським транспортом, якщо в цьому немає гострої необхідності! Не ігноруйте небезпеку. Це може надто дорого коштувати… Ситуація погіршується. Давайте не доводити її до повного локдауну», — сказав Кличко.

За його словами, ситуація у місті погіршується, біля приймальних відділень лікарень — великі черги із «швидких», які везуть до лікувальних закладів хворих. Так, за 9 листопада до лікарень потрапили 513 людей.

Раніше повідомлялося, що до «червоної» зони, де зараз знаходяться 17 регіонів, можуть потрапити поки що «помаранчеві» Закарпаття, Вінницька та Харківська області. А на Черкащині карантин посилюють з 12 листопада.

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Фото Віталія Кличка із соціальних мереж.

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