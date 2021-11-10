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Україна

На Донбасі загинула 24-річна захисниця: що відомо

11:25 10 листопада 2021
Свічка

У середу, 10 листопада, у Новій Каховці (Херсонська область) поховають загиблу в зоні проведення операції Об'єднаних сил військову.

Як повідомив у мережі учасник бойових дій на Донбасі Сергій Цигіпа, загинула молодший сержант 57-ї ОМПБр ім. кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова.

«Останнє місце служби — командир відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 57-ої ОМПБр ім. Костя Гордієнка. Була учасником бойових дій та брала участь в операції Об'єднаних Сил на Донбасі» , — йдеться у повідомленні.

Прощання із загиблою відбудеться за місцем проживання її рідних — у селі Козачі Лагері, похорон — у Новій Каховці, на Алеї Слави.

Тетяна Алхімова загинула 6 листопада.

Нагадаємо, що у командуванні ООС повідомляли про одного загиблого і двох поранених бійців ЗСУ 7 жовтня.

А 2 листопада біля Павлополя Донецької області кулею снайпера противника був смертельно поранений боєць Закарпатської 128-ї ОДШБр, 30-річний Сергій Єлісєєв.

Фото з Pixabay.

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