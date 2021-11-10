«Медицина в Криму померла»: мешканці півострова зіткнулися із серйозними проблемами

Жителі окупованого Криму, які поспілкувалися з журналісткою «ФАКТІВ», охарактеризували стан справ із охороною здоров'я на півострові коротко: «Медицина, вважаю, померла».

«Моєму приятелеві днями стало погано із серцем. Причому дуже серйозно. Але до 7 листопада лікарня не працює через локдаун. А „швидка“ приїжджає лише на якісь гострі випадки, до сердечників — ні. Такі наші теперішні реалії» , — розповів один із співрозмовників.

Інша співрозмовниця додала, що у Криму не так страшно захворіти, як потрапити до лікарні та не вийти звідти живим. «Ми хворіємо вже другий тиждень, причому серйозно, але лікуємось самі , — зазначила вона. — Дуже багато медиків, яких ми знали, звільнилися та поїхали. Про тих, хто залишився, не скажу, бо мало стикаємося. Може не всі погані».

Говорячи про якість медицини, вона згадала випадок з чоловіком, який отримав серйозний перелом — його рука була зламана у кількох місцях: «Коли зробили рентген, зібралися лікарі та почали розглядати знімки. Як він каже, з дуже розумними обличчами та довго. Потім притягли анатомічний атлас і давай з'ясовувати, яка там кісточка і як називається. Ось і відповідь, мабуть».

Повний текст ексклюзивного матеріалу «Після приходу Зеленського ставлення кримчан до України змінилося»: мешканці окупованого півострова про ситуацію у Криму читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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