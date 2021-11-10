Коронавірус в Україні: 1539 дітей та 529 медиків захворіли за минулу добу

Станом на ранок середи, 10 листопада, кількість померлих від ускладнень, спричинених коронавірусом, як і добою раніше, перевищує вісім сотень — хвороба стала летальною для 816 українців.

Як повідомляють у МОЗ, за 9 листопада підтверджено 23 283 нових випадків COVID-19. Серед хворих — 1 539 дітей та 529 медпрацівників.

У лікарні потрапили 5 696 українців, виписалися — 16 277 осіб.

За добу щеплення зробив 267 401 громадянин: одну дозу отримали 150 663 особи, завершили імунізацію 116 738 українців.

Нагадаємо, що з 9 грудня вакцинація проти ковіду стане обов'язковою для працівників ще трьох сфер — до держслужбовців та педагогів додадуться соціальні працівники, співробітники підприємств та організацій, підпорядкованих центральним органам виконавчої влади, а також працівники стратегічних підприємств.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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