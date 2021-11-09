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До 5100 гривень штрафу: українцям доведеться платити за вигул собаки без намордника

22:25 9 листопада 2021
собака

У зв'язку з випадками нападу агресивних собак на людей в Україні було прийнято закон про нові правила утримання тварин. У листопаді документ набув чинності. Закон передбачає підвищені штрафи за вигул без поводка та намордника, а також за неприбирання собачих екскрементів. Санкції передбачені і за утримання незареєстрованих собак та вигул їх у громадських місцях.

В перший раз за порушення можна обмежитись попередженням. Або ж, якщо порушення серйозне, громадянину може бути виписано штраф 170−340 грн. Злісних порушників, які попалися повторно протягом року, чекає штраф 340−510 грн.

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Якщо ж через вигул собаки без поводка та намордника постраждав хтось із перехожих або було завдано шкоди майну, на господаря можуть накласти штраф 1700−3400 гривень. Якщо власник собаки — посадова особа, то штраф буде збільшено до 3400−5100 гривень. Тварина при цьому буде конфіскована.

Також у законі з'явилася стаття про те, кому забороняється заводити домашніх улюбленців. Заборона накладається на тих, хто був засуджений за жорстоке поводження з тваринами, та діє протягом 10 років після винесення вироку.

Нагадаємо, останній резонансний випадок нападу собак на людину трапився у Харкові — бійцівські пси завдали смертельних травм пенсіонерці.

Фото pixabay.com

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