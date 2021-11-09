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Україна

«Нарізають та продають, але будувати не можна»: жителі Криму про ситуацію із землею на півострові

21:02 9 листопада 2021
крим

У Криму окупаційна адміністрація змушує українців за безцінь продавати свої ділянки та охоче розподіляє землю між новоприбулими з Росії. Щоправда, згодом покупці опиняються перед фактом, що капітальне будівництво на ділянці під забороною. В результаті землі колишніх садів та виноградників перетворюються на «шалмани та шанхаї» тимчасового житла, а кримська природа безжально знищується. Про це «ФАКТАМ» розповіла мешканка Судака Наталія Карпухіна (ім'я змінено з міркувань безпеки).

«Землю нарізають та продають. Але потім несподівано виявляється, що будувати на цій землі не можна… Сім'я може збудувати там тільки якусь халупку. І все», — пояснює Наталя. Повернутися до Росії «нові кримчани» теж не можуть. «Там вони продали все, тут щось купили, але продати придбане вже нереально», — пояснює мешканка Судака.

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«Ті, хто приїхав, не розуміють, що таке виростити дерево у Криму. Вони не бачили, які тут раніше були квітучі сади та виноградники. Нині ці землі забудовані якимись шалманами та шанхаями. Ось за рахунок чого і вирішується житлове питання тих, хто приїхав», — підсумувала Наталя.

Про те, чим живе півострів після семи років окупації, у матеріалі «ФАКТІВ» «Після приходу Зеленського ставлення кримчан до України змінилося»: мешканці окупованого півострова про ситуацію в Криму".

Фото pixabay.com

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