Тривожачись за долю Міхеїла Саакашвілі в Грузії, український омбудсмен Людмила Денісова збиралася зустрітися з грузинським послом, але той відмовився від переговорів. Омбудсмен, проте, хоче отримати пояснення, чому Саакашвілі перевели до тюремної лікарні в Глдані, а не до спеціальної медустанови. Денисова побоюється за життя та здоров'я ув'язненого.

Як розповіла Денисова, посол Грузії Георгій Закарашвілі скасував зустріч із українською стороною. Диппредставник посилався, що йому потрібні додаткові консультації з грузинським МЗС. Переговори відкладено на невизначений термін.

Омбудсмен, у свою чергу, нагадує, що Україна, як і раніше, вважає Саакашвілі своїм громадянином і представником уряду — головою виконавчого комітету Національної ради реформ. Денисова підозрює, що у Грузії грубо порушуються права та свободи Саакашвілі, а тому просить сприяння у правозахисників.

«Саакашвілі було завдано тілесних ушкоджень співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби Грузії. В'язні в установі № 18 застосовують словесну агресію та погрози на адресу Міхеїла… Медустанова… через відсутність необхідного медичного обладнання не може забезпечити належне проведення реанімаційних заходів та лікування… Поширення грузинською владою відеоматеріалів про перебування у тюремній камері Міхеїла Саакашвілі без згоди є незаконним втручанням у його особисте право на приватне життя», — перераховує омбудсмен.

Нагадаємо, Саакашвілі було затримано 1 жовтня в Грузії, де проти нього розслідуються дві справи та винесено кілька вироків. Ув'язнений оголосив голодування. 8 листопада стало відомо, що з в'язниці у місті Руставі Саакашвілі перевели до тюремної лікарні у місті Глдані.

Фото Mikheil Saakashvili/Facebook

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