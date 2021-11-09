«Забороняли читати Facebook та інше»: актор «Кварталу 95» Великий розповів про хворобливу реакцію Зеленського

Володимиру Зеленському, після того, як він зайняв посаду президента, команда забороняла читати Facebook. Як пояснюють соратники Зеленського, він дуже засмучувався, коли бачив злі коментарі. Про це розповів актор студії «Квартал 95» Юрій Великий в інтерв'ю виданню «Гордон».

За словами артиста, Зеленський залежить від чужих оцінок. «Він дуже вразлива людина… Мені здається, його секретар розповідала: те, що про нього говорять, для нього важливо… Йому навіть забороняли читати Facebook, YouTube, та інше… А він спочатку читав», — згадує Великий.

Представник «Кварталу 95» вважає, що ранимість Зеленського посилилася після того, як він став президентом. «Якщо навіть у номерах, як ми показували, він знайшов щось для себе образливе, значить, він болісно реагує… І я думаю, що швидше за все, у нього виробилася така захисна реакція вже після того, як він став президентом. Тому що до цього він абсолютно нормально реагував», — наголосив Великий.

Нагадаємо, раніше ще один «кварталівець» Олександр Пікалов розповідав, що Зеленський вже після того, як обійняв президентську посаду, продовжував цікавитися виступами команди, а іноді й відчитував артистів. У «Кварталі 95» вважають, що на сцену Зеленський більше не повернеться.

Фото president.gov.ua

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