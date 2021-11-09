Локдаун у Черкасах: як працюватиме транспорт з 12 листопада

Місто Черкаси та область з 12 листопада переходять у «червону» карантинну зону, але на додачу до загальних жорстких заборон регіон запроваджує ще й обмеження на внутрішні поїздки. Планується, що навіть при переміщенні в межах Черкаської області пасажирам знадобиться сертифікат про вакцинацію. Про це заявив голова області Олександр Скічко.

«На міжобласних рейсах вже введено COVID-сертифікати, зараз це торкнеться і перевезень усередині області (з одного населеного пункту до іншого). У цьому випадку також будуть потрібні сертифікати», — пообіцяв Скічко.

Окремі обмеження на транспорті під час локдауну за бажання може запровадити міська влада Черкас. У цьому випадку для проїзду у міському громадському транспорті також знадобляться сертифікати про вакцинацію.

Згідно з офіційними зведеннями, у Черкасах у «коронавірусних» лікарнях близько 70% місць заповнено. В області завантаженість лікарень становить 54%. Загалом в області хворіють 14 тисяч осіб, 13 тисяч лікуються амбулаторно, 1056 — у стаціонарах.

Нагадаємо, цього тижня, окрім Черкаської області, до «червоної» зони можуть потрапити ще три регіони. Кожна з «червонозонних» областей сама визначає, як працюватиме транспорт. У Рівному вирішили не перевіряти сертифікати у пасажирів, в Енергодарі зупинили пасажирські перевезення, у Києві перевірки у транспорті проводяться, але вибірково.

Фото chmr.gov.ua

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