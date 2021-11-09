«Нафтогаз» спростував чутки про домовленості з Коломойським: у компанії зробили заяву

У НАК «Нафтогаз України» повідомили про дезінформацію навколо судової справи «Укрнафта проти Нафтогазу», яка активно розповсюджується в останні дні. За даними компанії, проблема бере початок у 2006−2013 роках, відтоді точаться судові суперечки в українських судах, а з 2015 року — в іноземних судах. У компанії спростували чутки, що курсують у ЗМІ, про якийсь зв'язок з олігархом Ігорем Коломойським і домовленості з ним. Офіційну позицію «Нафтогаз» оприлюднив на своїй сторінці у Мережі.

«Інформація про те, що „Нафтогаз“ домовився з бізнесменом Ігорем Коломойським, або підписав з „Укрнафтою“ відповідну мирову угоду, або погодився віддати 3,5 млрд кубометрів газу або інший обсяг газу, кошти тощо не відповідає дійсності. Припущення, що „Нафтогаз“ вже віддав І. Коломойському якісь обсяги газу, також неправдиве. „Нафтогаз“ не передавав жодних обсягів газу або коштів „Укрнафті“ з того моменту, як „Нафтогаз“ очолив Юрій Вітренко (28 квітня 2021 року)», — йдеться у заяві.

У компанії акцентували, що зараз триває судовий процес між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та ПАТ «Укрнафта» про стягнення 9,067 млрд куб. м природного газу та всіх доходів, які НАК «Нафтогаз України» отримала чи могла б отримати від продажу цього обсягу природного газу.

«Нафтогаз» не погоджується з позовними вимогами «Укрнафти». Позиція «Нафтогазу» залишається по суті незмінною від першого засідання суду у цій справі. Компанія не погоджується з вимогами «Укрнафти» щодо передачі їй спірних обсягів газу, а також з вимогами «Укрнафти» щодо компенсації вартості спірних обсягів газу за поточною ринковою ціною", — наголошується в заяві.

Також у компанії заявили, що максимально відкрито розкривають інформацію про судові суперечки з «Укрнафтою» та виступають за відкритий для ЗМІ судовий процес.

Компанія надає у судовому процесі необхідні документи.

«Зазначимо, що з 2018 року Державне бюро розслідувань проводить розслідування щодо ненадання суду документів, що могло завдати шкоди інтересам національної компанії», — зазначили у НАК «Нафтогаз України».

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