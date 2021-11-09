26.04 / 26.28 30.04 / 30.35
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Харківська, Вінницька та Закарпатська області можуть потрапити до «червоної» зони цього тижня, — KSE

16:00 9 листопада 2021
Дівчина в масці

В Україні, де станом на вівторок, 9 листопада, зафіксували найбільшу кількість померлих за добу від ускладнень, спричинених коронавірусом, до «червоних» карантинних зон входять 17 областей України, проте незабаром їхня кількість може збільшитися.

Такий прогноз дають у Київській школі економіки. Так, за словами керівника Центру економіки охорони здоров'я Юрія Ганіченка, хоч статистика і показує деяку стабілізацію рівня захворюваності та госпіталізацій, смертність від ковіду збільшується. Її пік очікується найближчими днями.

У KSE вважають, що до «червоних» областей можуть увійти Закарпаття, Черкаська, Вінницька та Харківська області, які поки що залишаються у «помаранчевій» зоні. Щоправда, вже ухвалено рішення про те, що Черкащина переходить до «червоної» зони з 12 листопада.

Дані МОЗ.

У МОЗ нагадують, що у «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат.

Обмеження червоного рівня не будуть застосовуватись, якщо у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів буде COVID-сертифікат.

Нагадаємо, що МОЗ розширив список сфер, для працівників яких вакцинація проти ковіда стане обов'язковою з 9 грудня. До закінчення карантину обов'язкової вакцинації підлягатимуть співробітники структур, які надають соціальні послуги, установи соціального захисту дітей, реабілітаційних установ; підприємств, установ та організацій, підпорядкованих центральним органам виконавчої влади, а також співробітники державних підприємств, установ та організацій, які внесені до списку стратегічних.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ФОП

Не пізніше 20-го числа: у податковій зробили важливе попередження для платників єдиного податку з ФОП першої та другої груп

Люди

Після перерахунку пенсія зменшилася: одній з груп пенсіонерів розповіли, що буде з їхніми виплатами

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

руки

З чого складається сума пенсії: експерт розповів, як самостійно перевірити правильність розрахунку виплат від ПФУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.