Харківська, Вінницька та Закарпатська області можуть потрапити до «червоної» зони цього тижня, — KSE

В Україні, де станом на вівторок, 9 листопада, зафіксували найбільшу кількість померлих за добу від ускладнень, спричинених коронавірусом, до «червоних» карантинних зон входять 17 областей України, проте незабаром їхня кількість може збільшитися.

Такий прогноз дають у Київській школі економіки. Так, за словами керівника Центру економіки охорони здоров'я Юрія Ганіченка, хоч статистика і показує деяку стабілізацію рівня захворюваності та госпіталізацій, смертність від ковіду збільшується. Її пік очікується найближчими днями.

У KSE вважають, що до «червоних» областей можуть увійти Закарпаття, Черкаська, Вінницька та Харківська області, які поки що залишаються у «помаранчевій» зоні. Щоправда, вже ухвалено рішення про те, що Черкащина переходить до «червоної» зони з 12 листопада.

Дані МОЗ.

У МОЗ нагадують, що у «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат.

Обмеження червоного рівня не будуть застосовуватись, якщо у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів буде COVID-сертифікат.

Нагадаємо, що МОЗ розширив список сфер, для працівників яких вакцинація проти ковіда стане обов'язковою з 9 грудня. До закінчення карантину обов'язкової вакцинації підлягатимуть співробітники структур, які надають соціальні послуги, установи соціального захисту дітей, реабілітаційних установ; підприємств, установ та організацій, підпорядкованих центральним органам виконавчої влади, а також співробітники державних підприємств, установ та організацій, які внесені до списку стратегічних.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter