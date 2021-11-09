Черкаська область переходить до «червоної» зони карантину: які вводяться нові обмеження
Черкаси та область з 12 листопада переходять до «червоної» карантинної зони. Таке рішення ухвалила Держкомісія з надзвичайних ситуацій, оскільки в регіоні різко зросли кількість заражених COVID-19 та число госпіталізацій.
З 12 листопада в області під забороною масові заходи (крім спортивних змагань без глядачів. Також забороняється працювати:
- кафе, ресторанам, іншим закладам громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;
- ТРЦ та іншим розважальним закладам;
- кінотеатрам, театрам, закладам культури (крім кіно- та відеозйомки та історико-культурних заповідників);
- непродовольчим ринкам та магазинам;
- спортзалам, басейнам та фітнес-центрам.
Обмеження не запроваджуються, якщо 100% працівників та відвідувачів (учасників) вакциновані.
У сфері освіти дозволяється працювати початковій школі та дитячим садкам. Середня та старша школа, коледжі, вузи можуть проводити заняття у класах, якщо 100% персоналу вакциновано.
Також дозволяється працювати з дотриманням протиепідемічних правил (маски, соціальна дистанція, дезінфекція):
- банкам;
- АЗС;
- аптекам;
- ветеринарним магазинам;
- продовольчих магазинів.
Нагадаємо, «червона» карантинна зона наразі налічує 17 регіонів і, за прогнозами, незабаром поповниться ще трьома областями.
Фото mapio.net125
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