26.04 / 26.28 30.04 / 30.35
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Україні розширили список професій для обов'язкової вакцинації: кого перестануть допускати до роботи з 9 грудня

15:23 9 листопада 2021
соціальний працівник

Після запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для вчителів та чиновників МОЗ вирішило розширити таку ж практику і на інші професії. З 9 грудня щеплення стануть обов'язковими ще у трьох сферах діяльності.

Насамперед до закінчення карантину обов'язковій вакцинації підлягатимуть співробітники структур, які надають соціальні послуги, установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ.

Другою великою групою будуть підприємства, установи та організації, які підпорядковані центральним органам виконавчої влади.

Третьою групою, що підпадає під обов'язкову вакцинацію, стануть державні підприємства, установи та організації, які внесені до списку стратегічних. Наприклад, у Києві це концерн «Укроборонпром», заводи «Артем», «Спецоборонмаш», «Меридіан», «Імпульс», «Генератор», конструкторські бюро, НДІ авіаційної технології.

Читайте також: Чи буде збережено зарплату та трудовий стаж відсторонених від роботи антивакцинаторів

Як і у випадку з педагогами, невакцинованих співробітників держпідприємств та соціальної сфери усуватимуть від роботи без збереження зарплати. Виняток зроблять для тих, хто має абсолютні протипоказання до щеплень та може підтвердити це медичним висновком.

Читайте також: Протипоказання до щеплень від СOVID-19 вже затверджено — коли почнуть видавати довідки

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» з'ясували, що робити людині, якщо медики відмовили у вакцинації від COVID-19.

Фото https://ua.depositphotos.com/

367

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ФОП

Не пізніше 20-го числа: у податковій зробили важливе попередження для платників єдиного податку з ФОП першої та другої груп

Люди

Після перерахунку пенсія зменшилася: одній з груп пенсіонерів розповіли, що буде з їхніми виплатами

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

руки

З чого складається сума пенсії: експерт розповів, як самостійно перевірити правильність розрахунку виплат від ПФУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.