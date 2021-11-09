В Україні розширили список професій для обов'язкової вакцинації: кого перестануть допускати до роботи з 9 грудня

Після запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для вчителів та чиновників МОЗ вирішило розширити таку ж практику і на інші професії. З 9 грудня щеплення стануть обов'язковими ще у трьох сферах діяльності.

Насамперед до закінчення карантину обов'язковій вакцинації підлягатимуть співробітники структур, які надають соціальні послуги, установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ.

Другою великою групою будуть підприємства, установи та організації, які підпорядковані центральним органам виконавчої влади.

Третьою групою, що підпадає під обов'язкову вакцинацію, стануть державні підприємства, установи та організації, які внесені до списку стратегічних. Наприклад, у Києві це концерн «Укроборонпром», заводи «Артем», «Спецоборонмаш», «Меридіан», «Імпульс», «Генератор», конструкторські бюро, НДІ авіаційної технології.

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Як і у випадку з педагогами, невакцинованих співробітників держпідприємств та соціальної сфери усуватимуть від роботи без збереження зарплати. Виняток зроблять для тих, хто має абсолютні протипоказання до щеплень та може підтвердити це медичним висновком.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» з'ясували, що робити людині, якщо медики відмовили у вакцинації від COVID-19.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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