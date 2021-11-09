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Україна

«Ми тут заручники»: стало відомо про настрої мешканців окупованого Криму

13:24 9 листопада 2021
Крим

Окупований Крим Росія за сім з половиною років перетворила на військову базу, переправивши туди велику кількість техніки та особового складу. Крім того, всі ці роки російська влада намагалася повністю змінити склад населення півострова, витісняючи українців та кримських татар.

Майже 8 років не пройшли даремно — звичайні кримчани здебільшого забули про Україну. На місцевому телебаченні ведучі намагаються показувати нашу країну лише з негативного боку. Російською владою люди також серйозно розчаровані, але змушені мовчати. Про це «ФАКТАМ» розповіли жителі Керчі та Судака Віктор Сидоренко та Наталя Карпухіна.

Але є й такі кримчани, які вірять, що Крим знову повернеться до України.

Співрозмовники уточнили, що хотілося б більшого розуміння з боку українського уряду, щоби кримчани могли приїхати до Києва й вирішити якісь свої питання, отримати консультацію.

Насправді доводиться стикатися з такою бюрократією та нерозумінням, що у багатьох опускаються руки.

Наталя Карпухіна, зокрема, розповіла, наскільки важко оформила закордонний паспорт.

Багатьох мешканців півострова відштовхнуло те, що всі роки окупації кримчани не мали статусу резидентів України.

Людям, які не вдаються до перипетій законодавства, по телевізору подається, що Києву кримчани не потрібні. І це також впливає на ставлення мешканців півострова до України.

Співрозмовники зазначили, що вони почуваються заручниками у своїй країні. І їм боляче дивитись на те, на що перетворився Крим за роки російської окупації.

Ексклюзивний матеріал «Після приходу Зеленського ставлення кримчан до України змінилося»: мешканці окупованого півострова про ситуацію в Криму читайте на сайті «ФАКТІВ».

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