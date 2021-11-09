«Логіка не спрацювала»: лікар Комаровський пояснив, чому на виборах президента «лоханулися» 73% українців

Український лікар-педіатр Євген Комаровський, який у період передвиборчої президентської кампанії 2019 року був представлений як член команди Зеленського, назвав своє рішення публічно підтримати його помилкою. Крім того, на його думку, 73% українців, котрі проголосували за нинішнього очільника держави, дуже помилилися.

Про це він заявив в інтерв'ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону.

На думку Комаровського, Зеленський використав його для піару. А насправді Зеленський зразка 2019 та 2021 року — це дві різні людини.

Він не виконує дані обіцянки, зокрема щодо одного президентського терміну. І його команда вже зачищає інформаційне поле під вибори.

Комаровський дуже шкодує, що багато людей підтримали колишнього шоу-мена. Він вважає, що тепер вони повинні зібратися разом та визнати, що сталася помилка.

«Ми з тобою лоханулися, і 73% (підтримали Зеленського) так само лоханулися» — сказав Комаровський Гордону.

Він нагадав, що виборці хотіли змін у країні. Їм важливо було, щоб пішла команда Петра Порошенка.

Комаровський зазначив, що почувається винним. Він вибирав, на його думку, найменше зло. А виявилось, що помилився.

«Я вибрав незрозуміло що. Такою була логіка. Але логіка не спрацювала», — уточнив Комаровський.

Відомий лікар не має надії, що до кінця своєї каденції Зеленський та його команда зуміють створити щось, що кардинально вплине на ситуацію в країні.

«Для мене Зеленський — все. Можливо, звичайно, щось станеться таке грандіозне й раптом вранці ми прокинемося в іншій країні… Бувають чудеса», — сказав Комаровський.

Лікар вважає, що президент може чесно зізнатися, що в нього нічого не вийшло та піти у відставку. Може, тоді люди згадуватимуть про нього не так, як зараз вони говорять про українську владу з Зеленським на чолі.

Але це не дуже просто — бо існує конституційна норма.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Комаровський розповів, що в Україні немає реальної статистики щодо кількості хворих на коронавірус та кількості померлих від інфекції. Насправді цифри в рази більші за офіційні дані.

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