Сертифікат про вакцинацію чи штраф: адвокати пояснили, як захиститись від незаконного покарання

У більшості українських регіонів запроваджено «червону зону» карантину. Відтепер в цій місцевості почало діяти чимало обмежень, зокрема й щодо пересування громадським транспортом та відвідування ТРЦ, спортзалів тощо. В транспорті можуть зненацька перевірити сертифікат про вакцинацію, а в магазин промтоварів і взагалі без нього не пустять. Щоправда, запроваджуючи такі норми, чиновники чомусь забули про людей, які нещодавно перенесли коронавірусну хворобу: їм не можна робити щеплення, а відповідний документ ще на стадії розробки. Це вже не кажучи про те, що вимагати показати такий сертифікат мають право лише правоохоронці, та й то лише за певних умов. Чи не порушує вимога показати сертифікат про вакцинацію закони України та як правильно поводитись в подібних ситуаціях, розбирались «ФАКТИ».

Від кого і як закон захищає громадян

Останніми днями статистика захворюваності та смертності від коронавірусної хвороби б'є сумні рекорди. Люди біжать до пунктів вакцинації, вистоюючи там довжелезні черги, щоби отримати заповітне щеплення. Проте, якщо одні бояться інфікуватись та померти, інші просто змушені вакцинуватись, адже без відповідного сертифікату їх не допустять до роботи. Власне, й доїхати до неї буде проблематично. Адже з 1 листопада користуватись громадським транспортом можуть лише ті, хто має ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

Юристи, чуючи про такі вимоги, хапаються за голову. Так, адвокат Ростислав Кравець наголошує, що у поліції відсутні підстави та можливість для перевірки ковід-сертифікатів. Закон про Нацполіцію таких повноважень не надає, а Кабмін не має права наділяти поліцію додатковими повноваженнями поза законом.

Ростислав Кравець наголошує, що інформація про стан здоров'я, лікування, діагноз захищена медичною таємницею. Відповідно ніхто не має права без рішення суду її отримувати. Тому будь-які вимоги поліції в транспорті, в громадських місцях надати медичні дані — незаконні.

Адвокат Денис Головін погоджується з колегою, додаючи, що вимога показати сертифікат про вакцинацію — це пряме порушення статті 33 Конституції України, яка встановлює право на вільне пересування.

А от щодо торгових центрів та кафе ситуація двояка. З одного боку, дискримінації за фактом вакцинації бути не може. З іншого, торговий центр чи кафе — це приватна власність. По суті, скупчення магазинів в одному місці. Але це особлива категорія громадських місць. Магазин, наприклад, не можна порівняти зі стадіоном чи підземним переходом. Він має свого власника, відповідно, на його території діють свої визначені правила.

Але тут є маленька ремарка. Вже неодноразово згадувався термін «дискримінація». Так ось, як зауважує Денис Головін, що дискримінацією (незалежно від її форми — пряма або непряма) не є обмеження, які встановлюються з правомірною, обґрунтованою метою. В такому випадку забезпечення громадської безпеки та порядку в закладі (магазин, торговий центр тощо), безумовно, є необхідною потребою, умовою для безпечного функціонування установи, тобто фактично розвитку власної комерційної господарської діяльності. І на цю тезу можна також посилатися прихильникам вакцинації та різних обмежень.

«Обмеження свободи пересування можливе тільки в разі обмежень, встановлених Конституцією — в умовах воєнного або надзвичайного стану. Наприклад, стаття 16 закону „Про правовий режим надзвичайного стану“ серед основних заходів правового режиму надзвичайного стану наводить встановлення особливого режиму в’їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан; обмеження руху транспорту та його огляд. Однак в державі не введено надзвичайний стан», — наголошує адвокат Головін.

У деяких громадян виникає запитання, що робити, якщо в людини немає чи зламався смартфон і неможливо показати навіть наявний сертифікат про вакцинацію?

На переконання Дениса Головіна, не варто забувати, що «Дія» — це не лише додаток на смартфоні, це ще й цілий портал послуг, де, маючи КЕП, можна згенерувати сертифікат вакцинації з QR-кодом. Якщо немає й КЕП, тоді сертифікат можна отримати у вашого терапевта або сімейного лікаря. Щоправда, залишається відкритим питання про перевірки таких сертифікатів на справжність, оскільки вони не мають QR-коду, однак мають підпис лікаря і щонайменше дві печатки медустанови. Мати при собі й друкований варіант — найкраще розв'язання проблеми в цьому випадку.

Як оскаржити штраф невакцинованим пасажирам

Почнемо з кінця: оскаржити можна все, оскільки це конституційне невід’ємне право людини. А у більшості випадків навіть потрібно! Так формується стійка судова практика і збільшуються шанси на справедливе вирішення питання.

Адвокат Головін радить пам’ятати про статтю 55 Основного закону України. Відповідно до останніх змін у постанові № 1236 працівники Національної поліції, Національної гвардії, посадові особи, уповноважені органами місцевого самоврядування, мають право проводити вибіркову перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, а також документів, що підтверджують вакцинацію, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби. Однак це незаконно, оскільки, наприклад, повноваження Нацполіції можна розширити лише внесенням змін у профільний закон — Закон «Про Національну поліцію», а таких змін не було.

«Ніхто не має права вимагати від вас розголошувати лікарську таємницю. В жодному законі чи підзаконному акті не прописано, що громадянин має носити сертифікат з собою. Підстав для оскарження більше ніж достатньо», — додає Денис Головін.

«Нещеплені літні люди вмирають набагато частіше за щеплених»

Особливо дивно виглядає обмеження прав невакцинованих, враховуючи той факт, що щеплення на 100% не захищає від інфікування. Ба більше, щеплені хворіють і можуть заражати тих, хто оточує, так само, як і невакциновані. Про те, що вакциновані хворіють, свідчить допис у соціальній мережі відомої лікарки Ольги Голубовської, де вона наголошує, що, на жаль, хворіють та помирають у всьому світі всі — і вакциновані, і невакциновані. Щоправда, нещеплені помирають частіше, якщо їм понад 50 років. Також лікарка додає, що зі зростанням кількості вакцинованих осіб у реанімаціях у нас лежатимуть 98% вакцинованих людей, як у країнах з високим рівнем вакцинації. Тільки загальна їх кількість була б меншою, якби спочатку була правильно організована вакцинальна кампанія.

«Зараз, увійшовши до „червоної зони“, почати загрожувати, лякати, зганяти, не пускати на роботу (зокрема й щойно перехворівших), у транспорт, створили ажіотаж, натовпи народу на вакцинацію без протиепідемічного режиму (у „червоній“ зоні!) — все це призведе до вибухового зростання захворюваності найближчим часом. І зупинити цей сніговий ком уже не вийде», — додає Ольга Голубовська.

Лікар-імунолог Андрій Волянський на своїй сторінці у соцмережі Facebook, наводить статистичні дані Великобританії. В цій країні з 1,8 мільйона інфікованих близько 1,0 млн припадає на нещеплених, але більшість із них (733 тисячі) — діти, які не вмирають.

«Летальність у всіх вікових групах, крім дітей, набагато вища серед нещеплених. Причому серед людей віку 60−69 років — 5%, серед 70−79 років — 16%, серед 80+ - ВЕЛИЧЕЗНІ 36%. Звідси простий, багаторазово повторений мною висновок: НЕЩЕПЛЕНІ літні вмирають набагато частіше за щеплених. Тому Дельта-хвиля у Великій Британії, де 90% літніх людей повністю вакциновано, проходить набагато м'якше (близько 4 тисяч летальних випадків на місяць), ніж в Україні, де переважна більшість людей похилого віку неприщеплена (11 тисяч смертей у жовтні). Другий, теж простий і багаторазово сказаний мною висновок: частина вакцинованих не захищена, ці люди хворіють, госпіталізуються та вмирають. МАСОВО!» — наголошує Андрій Волянський.

Не погодитись з практикуючими лікарями складно, адже свідчень про те, що вакциновані хворіють, більш ніж достатньо. Зокрема, нещодавно захворів відомий телеведучий Савік Шустер, який, за його словами, був щеплений 4 рази, ексміністр МВС Арсен Аваков отримав дві дози вакцини — проте він захворів. Так, за їхніми словами, хворобу вони перенесли легко, проте вони ж, так само як і невакциновані, могли когось заразити. Тому постає питання — чому вакцинованим кругом у нас зелена дорога, а на невакцинованих чекають перевірки, якщо як перші, так і другі можуть хворіти та, відповідно, заражати тих, хто оточує. На жаль, відповідь на це питання наразі чиновники не можуть дати.

Насамкінець варто наголосити, що щеплюватись від коронавірусу потрібно, проте це має відбуватись вдумливо: з дотриманням протиепідеміологічних норм та попередньою консультацією у сімейного лікаря. Не допустиме скупчення людей без масок в черзі на щеплення, адже вони можуть отримати не лише вакцину, а й вірус. Бо ж ніхто не знає — чи є інфіковані в тій черзі чи немає.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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