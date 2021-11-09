У Києві затримано головного військового злочинця сумнозвісної в'язниці «Ізоляція» у Донецьку

У Києві правоохоронці затримали найстрашнішого професійного ката в'язниці «Ізоляція» у Донецьку на прізвисько «Палич» (Деніс Куликовський).

Про це повідомив у своєму Facebook український журналіст Станіслав Асєєв, якого було звільнено в рамках обміну утримуваними особами 29 грудня 2019 року.

«У Києві затримано головного військового злочинця „Ізоляції“ — Куликовського Дениса, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не дарма. P. S. Шановні колеги-журналісти, прошу поки не дзвонити, всі деталі пізніше» , — написав він.

Нагадаємо, що в інтерв'ю нашому виданню Асєєв описав «Палича» як патологічного садиста, адже постійно катувати людей може лише той, хто не має до них якоїсь чуттєвої емпатії.

«Тобто якщо у вас з'явилася жалість до людини, яку катуєте, то одночасно ви відчуваєте сором, каяття, глибокі докори совісті. Роками робити таке неможливо, ви просто збожеволіли б» , — упевнений журналіст.

Сам Асєєв був викрадений 11 травня 2017 року та утримувався терористичною організацією «ДНР» до 29 грудня 2019 року. Журналіст пробув у полоні 31 місяць, із них 28 місяців його утримували на території «Ізоляції» у Донецьку.

Ексклюзивне інтерв'ю журналіста «Досвід перебування в „Ізоляції“ у бойовиків вчить, що зламати можна абсолютно будь-кого» читайте на сайті «ФАКТІВ» (у рос. версії).

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