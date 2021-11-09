Зарікання на Параскеву: чому 9 листопада не можна дарувати квіти Олегу Виннику та іншим улюбленим артистам

У вівторок, 9 листопада, у День української писемності та мови відзначають Всеукраїнський день працівників культури та любителів народного мистецтва, День книги рекордів Гіннеса, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму, а також вшановують Нестора Літописця. Цей день ще називають Зарікання на Параскеву.

Напередодні дня святої Параскеви важливо було дати комусь або собі обіцянку зробити щось важливе, роботу чи справу. А за це свята Параскева нагородить виконанням бажання, подарує добробут та здоров'я.

Щоб позбутися нещастя, потрібно було виконати зарок, який проходив у повному мовчанні, й помолитися святій Параскеві, попросивши її про допомогу та милість Божу.

Цього дня необхідно уникнути скандалів та сварок. Не реагувати на уїдливі зауваження навіть найближчих людей.

Не можна займатися тим, що може зашкодити очам. У цей день вони особливо вразливі.

Якщо в зарок на Параскеву дано обітницю — її треба виконати.

Сни у цей день віщі.

Вважається, що творчим людям не можна приймати квіти у подарунок, інакше талант згасне.

Нагадаємо, нещодавно улюбленець українських жінок Олег Вінник дав камерний концерт разом із Таюне. Артисти виконали свій головний хіт «Ніно» у новій інтерпретації. Публіка та фанати пари були у захваті.

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