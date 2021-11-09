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ЄС виключив Україну зі списку безпечних для подорожей країн: що зміниться для туристів

10:48 9 листопада 2021
Аеропорт

Цього тижня має набути чинності рішення Євросоюзу, ухвалене 5 листопада, щодо виключення України з так званого «зеленого» списку. Країнам-членам ЄС рекомендуватимуть закрити кордони для туристів з України.

Втім, в українському МЗС заявляли, що це рішення має рекомендаційний характер, а безпосередньо заборони вводять вже уряди країн-членів ЄС. Або не вводять. Про це в коментарі «РБК-Україна» говорив й голова правління VisitUkraine. today Антон Тараненко.

«Наприклад, Іспанія досі не вимагає від туристів з України ані ПЛР-тестів, ані сертифікатів вакцинації. Натомість Болгарія ще 30 жовтня віднесла Україну до „червоної зони“, і наразі в'їхати на її територію можуть лише особи зі статусом постійного та тривалого проживання, а також члени їхніх сімей», — зазначив експерт.

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За його словами, тенденція збереження лояльних умов щодо в'їзду для повністю вакцинованих мандрівників зберігається, а ті, хто не вакцинувався, можуть зіткнутися з більш жорсткими обмеженнями.

«Нещодавно було змінено підхід до тимчасових обмежень на туристичні поїздки — Радою ЄС рекомендовано державам-членам ЄС відкрити кордони для повністю вакцинованих мандрівників за умови проходження тестів під час перетину кордонів» , — додав Антон Тараненко.

Як передає «ТСН», у ЄС «зелений» список переглядають кілька разів на місяць. Цього року вже не очікують повного перекриття кордонів, як минулого.

Нагадаємо, що на початку листопада в Агентстві охорони здоров'я ЄС віднесли до країн, які сильно постраждали від коронавірусу, сім держав: Болгарію, Хорватію, Естонію, Латвію, Литву, Румунію та Словенію.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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