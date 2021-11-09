Страшний антирекорд: минулої доби від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії

В Україні поставлено новий сумний рекорд — за добу 8 листопада від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла найбільша кількість хворих з початку пандемії: 833 особи.

Як повідомляють у МОЗ, станом на ранок вівторка, 9 листопада, зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків COVID-19. З них дітей — 1183, медпрацівників — 426.

Минулої доби до лікарень потрапили 2 967 осіб, одужали 16 609 українців.

Було вакциновано 240 440 громадян: одну дозу одержали 140 439 осіб, повністю імунізовано — 100 001 людину. Наразі понад 8 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили імунізацію.

У МОЗ також зазначили, що 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — люди, які не щепилися проти ковіду.

Нагадаємо, що з 8 листопада набули чинності жорсткі правила щодо обов'язкової вакцинації деяких категорій працівників — від роботи усунуть чиновників і педагогів, які не зробили хоча б одного щеплення проти COVID-19. Представники зазначених професій будуть відправлені у відпустку власним коштом без збереження зарплати та залишаться у такому статусі доки не зроблять щеплення.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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