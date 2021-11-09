День української писемності та мови: привітання зі святом та яскраві листівки

У вівторок, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови. Дата свята обрано невипадково. Цього дня православна церква вшановує пам'ять преподобного Нестора Літописця, відомого також як Нестор Печерський чи Нестор Київський.

На офіційному рівні святкування української писемності та мови було встановлено указом президента у 1997 році.

Про Нестора Літописця відомо, що він народився у 50-х роках XI століття у Києві. У 17 років став послушником Києво-Печерської обителі. Основним його послухом у монастирі стала книжкова справа.

Нестор створив перші зразки давньоруської літератури — «Читання про Бориса і Гліба» та «Житіє Феодосія Печерського». Вершиною його творчості вважається «Повість временних літ» (1113).

Мощі преподобного Нестора Літописця спочивають у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

«ФАКТИ» підготували яскраві листівки та побажання до свята рідної мови.

З днем писемності вітаю,

Мови рідної для нас.

Хай в серцях вона лунає

Полум'яно у всіх вас.

Бережіть її прекрасну,

Вічно гарну, молоду.

Проводжайте похвалою

По землі її ходу.

Буду я навчатись мови золотої…

У трави-веснянки, у гори крутої,

В потічка веселого, що постане річкою,

В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.

Буду я навчатись мови-блискавиці

В клекоті гарячім кованої криці,

В корневищі пружному ниви колоскової

В леготі шовковому пісні колискової.

Щоб людському щастю

дбанок свій надбати;

Щоб раділа з мене

Україна-мати…

Мова рідна, розквітай з роками,

Хай вшановують тебе в віках,

Щоб теплом і ніжними словами,

Ти була в народу на вустах.

Всіх вітаєм українців з святом,

Щиросердно зичимо добра,

І хай в світі різних мов багато,

Солов'їна мова в нас одна!

Українська мова носить у собі історію нашого народу, всю красу та міць поетичного слова. Чудова мелодія солов'я, могутня пісня лісів і полів, дитячий лепет і мамина колискова — звучить у нашій рідній мові й залишається в пам'яті назавжди. Вітаю зі святом українського слова!

У світі українською говорять понад 45 мільйонів людей, більшість яких мешкає в Україні. Українська мова входить до 30 найпоширеніших мов світу. Найближчою до української є білоруська мова, польська та словацька.

У День української писемності та мови у нашій країні традиційно проводиться радіодиктант національної єдності.

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