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Не пізніше 20-го числа: у податковій зробили важливе попередження для платників єдиного податку з ФОП першої та другої груп

22:03 8 листопада 2021
ФОП

Платники єдиного податку, який зросте з 1 грудня, першої та другої груп повинні сплатити єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Про це йдеться у повідомленні Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

«Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року», — йдеться у повідомленні.

Так, нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

В то же час, платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Як писали «ФАКТИ», фізособи-підприємці, які попрацювали на спрощеній системі оподаткування, відмовилися від неї, а тепер знову бажають зареєструватися «спрощенцями», не зможуть цього зробити до кінця року.

Фото: Головне управління ДПС у Дніпропетровській області

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