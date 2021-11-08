Зеленський підписав закон про НАБУ: що буде з Бюро

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Національне антикорупційне бюро (НАБУ), яке працює в Україні з початку 2015 року.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

«Зеленський підписав закон про НАБУ, ухвалений Радою 19 жовтня. Він визначає НАБУ центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Змінюється статус Бюро. На сьогодні НАБУ є державним правоохоронним органом.

Закон визначає повноваження Кабінету Міністрів України щодо призначення на посаду директора НАБУ та звільнення. Раніше була норма, що Бюро створює президент.

У документі сказано, що директором НАБУ може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше десяти років, досвід роботи на керівних посадах у державних органах, установах, організаціях, зокрема, за кордоном або у міжнародних організаціях менш ніж п'ять років, володіє державною мовою і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім та професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки.

Закон усуває суперечності між Конституцією та законом «Про Національне антикорупційне бюро України», визначаючи, що НАБУ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує гарантії незалежності його роботи, повідомили в Офісі президента.

Закон набирає чинності наступного дня після опублікування.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро з 16 квітня 2015 року очолює Артем Ситник. У 2020 році указ про призначення Ситника директором НАБУ було визнано неконституційним. Таке рішення ухвалила велика палата Конституційного суду, розглянувши звернення депутатів.

Повноваження Ситника на посаді голови НАБУ закінчуються 16 квітня 2022 року.

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